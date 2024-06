Martin Brenners Mission geht dem Ende zu

Der Meistertitel blieb dem VfB Hohenems nach einer ausgezeichneten Saison in der Regionalliga West am Ende verwehrt. Zu stark und konstant war Austria Salzburg, die gegen die Emser zwar einmal verloren und einmal Remis spielten, sich aber trotzdem am vorletzten Spieltag Platz eins sichern konnten. Als bester Vorarlberger Amateurverein dürfen die Grafenstädter bald aber trotzdem sehr zufrieden in die Pause gehen.