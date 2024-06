Unbekannter rettete 19-Jährigen aus Unfallwrack

Großes Glück hatte ein 19-Jähriger aus Zell an der Pram bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16.15 Uhr. Er war zuvor mit seinem Pkw bei strömendem Regen auf der L1065 unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve im Ortschaftsbereich von Riegerting kam der junge Fahrzeuglenker auf den Gegenfahrstreifen und auf das Bankett, ehe er rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baumstamm prallte.