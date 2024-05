Vorarlberg, ein Land der Milchwirtschaft

Die Landwirtschaft im Ländle steht nach wie vor ganz im Zeichen der Milchproduktion. Dieser Umstand wird zwar oft kritisiert, anderseits bleibt aber Fakt, dass in Vorarlberg aufgrund der topografischen und klimatischen Verhältnisse dem Gemüse- und Obstanbau natürliche Grenzen gesetzt sind. Und obwohl auch im Ländle die Landwirtschaft stetig intensiver wird, so kann von einer industriellen, umweltschädlichen und tierwohlverachtenden industriellen Massenproduktion wie in anderen Regionen Europas keine Rede sein. Die hiesige Landwirtschaft ist immer noch vergleichsweise klein strukturiert und naturnah. Das wird nicht zuletzt durch die Tatsache untermauert, dass von den insgesamt 1200 Milchwirtschaftsbetrieben 800 im alpinen Gebiet angesiedelt sind.