Industrietauglicher Quantencomputer vorgestellt

Deutschlands erster industrietauglicher Quantencomputer ist am Donnerstag beim Halbleiterhersteller NXP in Hamburg symbolisch in Betrieb genommen worden. Der im Beisein des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) aktivierte Demonstrator basiert auf Ionenfallen. An seiner Entwicklung und Umsetzung war mit ParityQC auch ein österreichisches Unternehmen beteiligt – ein Spin-Off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.