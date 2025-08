Eine kleine botanische Sensation am Neusiedler See

Nicht nur das: Die Weinrebe scheint in der Ruster Bucht regelrecht zu gedeihen. Bei einer Besichtigung der Stelle per Boot zeigt sich, dass die Rebe bereits Früchte trägt. Sie dürfte also schon ein paar Jahre hier wachsen. „Manche Reben tragen selbst nach drei Jahren noch keine Trauben“, sagt der Ruster Winzer.