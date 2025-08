Als die Landesgrenze mitten durch das Haus verlief

Föderales Festmahl

In der ehrwürdigen Hammerschmiede von 1839, wo einst glühendes Eisen geformt wurde und der Schweiß in Litern floss, pochte also nicht nur der Amboss, sondern auch das Herz zweier Bundesländer. „Wenn wir mittags gegessen haben, saß die linke Seite vom Tisch in Oberösterreich und die rechte in Niederösterreich“, erzählt Tochter Gertrude Hader lachend: „Ein föderales Festmahl, sozusagen.“