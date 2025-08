„Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet“

Am Sonntag legt Rapid in Hütteldorf (17 Uhr) gegen Blau Weiß Linz auch in der Bundesliga los. Gegen den Angstgegner der letzten Saison ist die Stöger-Truppe gewarnt. Und Nenad Cvetkovic, einer der wenigen Arrivierten, besonders motiviert. Aber beim Blick auf „Rapid neu“ erschrickt man fast. Ales für den Erfolg. Die Wiener folgen dem Weg von Sturm und Salzburg...