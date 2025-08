SK Rapid gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

„Atmosphäre wird entsprechend intensiv sein“

Für Blau-Weiß, das unter Scheiblehner (mittlerweile beim GC Zürich) überraschte und im zweiten Jahr im Oberhaus in die Meistergruppe stürmte, geht es in erster Linie wieder um den Klassenerhalt. „Uns erwartet zum Auftakt ein schwieriges Spiel. Für Rapid ist es das erste Heimspiel in der Liga, die Atmosphäre wird entsprechend intensiv sein. Aber die Mannschaft hat vergangene Saison bereits bewiesen, dass sie auch in solchen Spielen bestehen kann“, sagte Trainer Mörec, der nur die verletzten Paul Mensah und Christopher Cvetko vorgeben muss. „Wenn wir am Sonntag als Team auf unserem höchsten Niveau agieren, dann ist es auch in Wien möglich, etwas Zählbares mitzunehmen.“