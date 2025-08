Junge Polen absolvieren im Sommer Militärtraining

Doch der Weg dorthin ist gar nicht so leicht, viele geben bereits nach ein paar Tagen auf. „Wir sind erst in der ersten Woche, und es haben schon zehn Leute aufgegeben“, berichtet der 19-jährige Goran Meredith gegenüber AFP. Laut Ausbildnerin Patrycja Adamska bietet der „Urlaub bei der Armee“, wie das Camp von den Streitkräften beworben wird, auch „Gelegenheit, die Strenge und Disziplin selbst zu erfahren“. „Von daher ist es ein erster Schritt, der es uns ermöglicht, festzustellen, ob ein Kandidat in die Streitkräfte eintreten will“, so Adamska weiter.