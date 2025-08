Grazer AK gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Der 5:0-Sieg in Tiflis gegen Spaeri soll den Violetten Rückenwind geben, beim GAK werden drei Punkte angepeilt. „Wir haben richtig positive Energie tanken können. Wir brennen auf den Bundesliga-Auftakt“, sagte Helm. Man wisse genau, „was uns beim GAK erwarten wird. Das ist eine Mannschaft, die eine sehr klare Struktur hat in ihrem Spiel. Es wird wichtig sein, dass wir selbst proaktiv sind.“ Das sieht auch Stürmer Johannes Eggestein so. „Wir wollen dominant spielen mit einer hohen Intensität. Wir wollen am Wochenende daran anknüpfen, was wir in Tiflis begonnen haben.“ Für die Austria geht es zudem um das Ende einer Negativserie. In den vergangenen sechs Jahren hat der Club sein Liga-Auftaktspiel stets verloren.