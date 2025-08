Der Große Preis von Ungarn ab 15 Uhr LIVE

Charles Leclerc startet heute im Ferrari überraschend von der Pole Position in den GP. Die McLaren sind nach langer Zeit wieder einmal in der Verfolgerrolle auf den Plätzen zwei und drei. Max Verstappen muss sich im Red Bull in seinem 200. Grand Prix mit Startplatz acht begnügen. Der Weltmeister, der als WM-Dritter schon 81 Zähler Rückstand hat, kam wegen Balanceproblemen bislang gar nicht in Fahrt.