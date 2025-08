Tochter von ORF-Star reitet für Österreich bei WM

Was sie auszeichnet, ist nicht der Umstand, dass ihr Papa ORF-Star Tarek Leitner und ihre Mama stellvertretende News-Chefredakteurin des ORF und ZiB-Chronik-Ressortleiterin Claudia Lahnsteiner ist, sondern ihre Leidenschaft fürs Reiten. „Ich glaube, ich bin mit zwei Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen und mit acht Jahren habe ich dann so richtig zu reiten begonnen“, erinnert sich Leitner, als wir sie beim Training am Gut Dietersberg in der Nähe von St. Pölten besuchen. Es ist ein besonderes Training – das letzte, bevor sie zur Islandpferde-Weltmeisterschaft in die Schweiz aufgebrochen ist. Vor ein paar Wochen ist die passionierte Reiterin nämlich Staatsmeisterin geworden und vertritt Österreich mit acht Erwachsenen und vier anderen Young Rider in Birmenstorf.