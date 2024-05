Drei Polizisten bei Bergübung in Italien gestorben

Am Mittwoch sind drei junge Polizisten (22, 25, 32) bei einer Kletterübung in den norditalienischen Bergen ums Leben gekommen. Der Fels dürfte plötzlich unter den Füßen der Mitglieder der „Guardia Finanza“ (GdF) nachgegeben haben. Die Polizisten stürzten mehrere Meter in die Tiefe.