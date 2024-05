Polizei sucht in Innsbruck nach Mopeddieb

Der Mopeddieb bzw. die Mopeddiebe schlugen zwischen 23. und 27. Mai in der Innsbrucker Speckbacherstraße zu. Dort hatte der Besitzer sein schwarzes Moped der Marke Piaggo versperrt abgestellt. Am Montag musste er feststellen, dass sich sein Zweirad nicht mehr an Ort und Stelle befand.