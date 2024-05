BMW R20: Roadster mit Zweiliter-Zweizylinder-Boxer

Vor ziemlich genau fünf Jahren hat BMW das Concept Bike der R18 präsentiert, am Concorso d‘eleganza im Park der Villa d’Este am Comer See. Es dauerte nicht lang und der 1,8-Liter Boxer wurde in einem Serienbike angeboten. Nun hat BMW das Concept der R20 gezeigt. Am selben Ort. Ein Roadster mit nochmals größerem Boxer.