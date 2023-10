BMW R18 Roctane: Black Magic Wuchtbrumme

Noch immer bollert der Motor, jeder Gasstoß im Stand ist eine Gleichgewichtsübung. Losfahren verlangt Gefühl in der Kupplungshand, denn der erste Gang ist megalang übersetzt. Bei langsamer Fahrt oder zum Abbiegen wird man immer wieder auf ihn zurückkommen, man will nicht riskieren, dass es in Schräglage drehzahlmäßig eng wird. Wenn dieses Trumm kippt, kommt man mit der tiefen Sitzposition in Bedrängnis.