Für Glasner „ein klarer Elfer“ – für VAR nicht

„Purer Müll“

Was wiederum einen ehemaligen Kapazunder der Branche auf die Palme bringt. Für Ex-Referee Keith Hackett mutet der Umstand, dass der VAR nicht eingriff, als „purer Müll“ an. „Als Marc Guehi versucht, am hinteren Pfosten des Liverpooler Strafraums an den Ball zu kommen, zieht Virgil van Dijk ihn eklatant zurück, um ihm jede Chance auf den Ball zu nehmen“, sagt er dem „Daily Telegraph“. Gegen Ende der Aktion habe Van Dijk sogar mit beiden Händen gearbeitet – fast so, als würde er alles daran setzen, nur ja eine strafbare Handlung zu erzielen, meint Hackett.