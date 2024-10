SPÖ warnt vor Kickl: „Jetzt liegt‘s an der ÖVP“

SPÖ streckt Hand Richtung ÖVP aus

Eine ernsthafte Warnung vor dem freiheitlichen Chef sprach am Samstagnachmittag SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim aus. „Die Österreicher wollen keine weiteren Steuergeschenke für Superreiche und keine Kürzungen bei Gesundheit, Bildung und Pensionen. Unsere Hand ist ausgestreckt, die ÖVP hat es in der Hand, einen Kanzler Kickl zu verhindern“, so Seltenheim.