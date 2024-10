Österreicher (24) hält deutsche Polizei auf Trab

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, wurde der bayrischen Polizei in Mindelheim ein Brand auf einem Wiesengrundstück, vor der Ortschaft Stetten, mitgeteilt. Beim Eintreffen fand die Streifenbesatzung einen Pkw in Vollbrand vor. Das Auto wurde durch die hinzugerufenen Feuerwehren Apfeltrach, Kammlach und Stetten gelöscht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 2000 Euro.