Der Dirndlkini sorgt für Aufsehen auf der Wiesn

Angelika Swerenz, die kreative Erfinderin des Dirndlkini, kam auf die Idee, als sie am Strand der Ostsee mit einem klassischen Dirndl verwechselt wurde. „Man sagte mir, ich müsse mir etwas einfallen lassen, wenn ich damit ins Wasser wolle“, erzählt sie. Das Ergebnis: Ein Bikini, der in Farbe und Stil an die traditionelle bayerische Tracht erinnert, aber deutlich mehr Haut zeigt.