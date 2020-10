BMW R18: Groß und mächtig, schicksalsträchtig

Jedes einzelne der 345 Kilogramm der BMW R18 wärmt das Herz. Das Design ist so liebevoll gestaltet, die Details so fein herausgearbeitet, wie man es sich nur wünschen konnte. Als das Concept Bike beim Concorso d‘Eleganza in der Villa d‘Este am Comer See 2019 vorgestellt wurde, hätten nur wenige erwartet, dass das Serienbike so nah am Concept sein würde. Aber die Münchner haben Wort gehalten.