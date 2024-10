Mehr Schlaganfälle nach Temperatursturz

„Heute ist wieder Schlaganfall-Wetter“, scherzten Neurologen des Universitätsklinikums Jena noch vor einigen Jahren, als ihnen immer wieder auffiel, dass Patienten an manchen Tagen vermehrt mit Schlaganfällen in die Klinik kamen, während es dazwischen immer wieder mehrere Wochen gab, an denen kaum jemand einen Schlaganfall erlitt.