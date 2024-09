Neuer BMW X3: Dynamischer, als er ausschaut

Was das Bedienkonzept betrifft, haben wir uns schon oft beschwert, hier an dieser Stelle wie auch bei den Verantwortlichen. Fancy Tachodisplays ohne echten Ablesewert statt digitale Rundinstrumente, Verzicht oder Verüberflüssigung des iDrive-Controller genannten Drehdrückstellers und das Verstecken wichtiger Funktionen in Menüs am Touchscreen, aufgesetzte Curved-Display-Wände statt eines Cockpits, in dem man sich aufgehoben fühlt. Wir wollen das nicht vertiefen. Aber anmerken, dass das neue Betriebssystem BMW OS 9 ein deutliches Plus an Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit mitbringt.