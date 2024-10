Frau (22) aus Fenster gestürzt – in Lebensgefahr

Zum Zeitpunkt des Vorfalls (Samstag gegen 16 Uhr) waren sowohl der Ehemann als auch zwei Freunde und die drei Kinder des Paares in der Wohnung anwesend. Die 22-jährige Frau verletzte sich bei dem Sturz aus einem Fenster schwer, wurde von der Rettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich noch in Lebensgefahr.