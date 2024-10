Sobotka: „Mit Kickl kann man nicht regieren!“

Die ÖVP war schon zwei Mal mit der freiheitlichen Partei in einer Koalition. In der letzten türkis-blauen Regierung spielten Sie auch keine unwesentliche Rolle. Was hat sich geändert, dass die FPÖ zum Feindbild der ÖVP wurde?

Die Partei wurde es, aber nicht die Wähler. Es gibt einen Unterschied zu dem, was die Wähler mit ihrer Stimme zum Ausdruck bringen wollen und was die Funktionäre als ihr Selbstverständnis sehen. Was hat sich verändert? Die Nicht-Abgrenzung zum extremsten rechten Rand. Wer die Identitären als NGO bezeichnet, ist nicht akzeptabel. Wer Europa als Gefahr sieht, ist nicht akzeptabel. In diesem Punkt hat sich die FPÖ seit Strache sehr verändert. Wer Pandemien verharmlost und mit Entwurmungsmittel versucht zu bekämpfen, der hat eine Basis verlassen. Das Ibiza-Video war eine Zäsur. Da gab es einen Wandel in der Funktionärsschicht.