Warum Gebrauchtwagen ein westliches Phänomen sind

Der Grund für die geringe Nachfrage nach Gebrauchtwagen in den aufstrebenden Ökonomien Asiens dürfte nach Einschätzung der Experten nicht nur in der höheren Strahlkraft eines neuen Autos – und den steigenden Möglichkeiten, sich ein solches zu leisten – liegen. Sondern vor allem auch an dem wenig entwickelten Gebrauchtwagenmarkt, auf dem es noch an ausreichend guten Fahrzeugen fehlt.