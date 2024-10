Ried fällt im Titelrennen zurück

Kleine Krise

Die Rieder von Trainer Maximilian Senft sind damit endgültig in eine kleine Krise gerutscht. Nach fünf Siegen in den ersten fünf Spielen, in denen man auch kein Gegentor erhalten hatte, sprangen in den jüngsten vier Matches bei neun Gegentreffern nur vier Punkte heraus. In der Tabelle liegen neben der Admira (22 Punkte) auch SW Bregenz (20) sowie die punktegleichen Jung-Rapidler (19) vor Ried.