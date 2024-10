Häuslbauer schaute nach der Flut durch die Finger

Vor rund drei Jahren erwarb der Wiener Thomas Kappel ein einstöckiges Wohnhaus in Bruderndorf bei Niederhollabrunn im Bezirk Korneuburg. Seitdem feilte und designete der kaufmännische Projektleiter an seiner „Altersresidenz“, denn in der Pension will er mit seiner Frau dort den Lebensabend verbringen. So lautete zumindest der Plan des 57-Jährigen.