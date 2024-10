Besuch in Ort mit meisten und wenigsten FP-Wählern

In der 470-Seelen-Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach im Bezirk Braunau hat jeder zweite die FPÖ gewählt. Warum ist das so? Mit nur 13,3 Prozent FPÖ-Stimmen ist dagegen die 750 Einwohner große Gemeinde Obertraun im Inneren Salzkammergut eine absolute Ausnahme in OÖ. Hier dominiert rot. Die „Krone“ war an beiden Schauplätzen auf Spurensuche.