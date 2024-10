Mann schläft auf Klo ein und muss befreit werden

Zu einer Türöffnung am Gelände des St. Veiter Wiesenmarktes wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden die FF St. Veit gerufen. Während des Toilettenganges ist ein Mann eingeschlafen. „Das Nickerchen auf dem Klo dürfte mehrere Stunden gedauert haben“, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Denn die Sperrstunde ist um 3 Uhr, die Außentüren der Toiletten wurden da zugesperrt. „Gegen 5. 30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Landesalarm- und Warnzentrale alarmiert“, sagt Wolfgang Hinteregger von der FF St. Veit. Der Besucher machte mit lautem Klopfen auf sich aufmerksam.