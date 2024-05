Camilla träumte von Leben am Hof des Sonnenkönigs

Queen Camilla hat als Mädchen von einem Leben am Hof des französischen Königs Ludwig XIV. geträumt. „Ich kann mich an ein Buch mit dem Titel ,Angélique‘ erinnern, das von einer Frau namens Anne Golon geschrieben wurde und in dem es um diese schöne Französin geht, die eine Reihe völlig verrückter Abenteuer erlebt“, erzählte die Ehefrau von König Charles III. dem Bücher-Podcast „The Queen‘s Reading Room“.