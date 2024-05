38 Kinder nach Blitzen in Zeltlager im Spital

Zwei Blitze waren Sonntagnachmittag innerhalb einer Minute in das Gelände des Zeltlagers der Jugendfeuerwehren eingeschlagen, wie der WDR berichtete. „Man hörte einen lauten Knall und dann noch einen lauten Knall“, schilderte Feuerwehrsprecher Kevin Hoebusch. Ein Blitz habe in einen alten Turm am Rande des Zeltplatzes erwischt, der andere schlug in der Nähe des Wettkampfplatzes ein.