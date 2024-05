Eheschließung am Prüfstand: Die Vor- und Nachteile

Eines vorweg: Der Wunsch, sich mit seiner großen Liebe zu verbinden, das Leben gemeinsam zu genießen und sich Widrigkeiten gemeinsam zu stellen, liegt in der Natur des Menschen – und ist gut und schön so. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das Wesen der Ehe „nach dem Willen des Gesetzes in einer lebenslangen und umfassenden Gemeinschaft liegt“, weiß Rechtsanwältin Sophie Wagner. Das heißt folglich auch, dass es sich hier „um einen Vertrag mit umfassenden Rechten und Pflichten“ handelt.