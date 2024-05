Nach Frontalcrash fängt Motorrad an zu brennen

Bike geriet in Brand

Durch den Frontalcrash schleuderte es ihn wieder auf die ursprüngliche Fahrbahn zurück, wo das Bike am Straßenrand liegen blieb und in Brand geriet. Sowohl der Motorradfahrer, als auch die Lenkerin (27) sowie deren Mutter (60), die sich ebenfalls im Auto befand, wurden erheblich verletzt.