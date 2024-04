Dankbare Öffifahrerin: „Sie rettete mir das Leben“

Was war geschehen? Viona Power ist Pensionistin und in Privatkonkurs. Jeder Cent ist für sie doppelt wichtig. Durch die Teilnahme an einer Impfstudie erhält die Hernalserin etwas Bargeld. Mit den 300 Euro in der Tasche macht sie sich auf zum Westbahnhof, um eine Öffi-Jahreskarte zu kaufen.