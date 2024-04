Durch Krebsforschung Patienten Hoffnung geben

ALK-positives Lungenkarzinom

Der Arzt Maximilian Hochmair ist Pneumologe und Lungenkrebsspezialist an der Klinik Floridsdorf und Co-Autor einer internationalen Studie, die nun im weltweit angesehenen „New England Journal of Medicine“ publiziert wurde. Die Forscher beschäftigten sich mit Patienten mit dem sogenannten ALK-positiven Lungenkarzinom. „Kranke mit einem ALK-positiven Lungenkarzinom haben zumeist nie geraucht. Sie sind im Durchschnitt 45 bis 50 Jahre alt und verstehen buchstäblich die Welt nicht mehr, wenn sie mit dieser Diagnose konfrontiert werden“, so Hochmair.