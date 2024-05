Wenn der Wiener der Woche ein Piefke ist

Denn geboren und aufgewachsen ist der dieswöchige Kandidat in Backnang, einer Stadt in Baden-Württemberg (Deutschland). Es ist niemand geringerer als Nationaltrainer Ralf Rangnick, der derzeit wohl beliebteste Piefke des Landes. Zehn lange Tage stand ein Abgang des äußerst erfolgreichen Teamchefs im Raum. Millionen Fans des Nationalteams zitterten. So kurz vor der Europameisterschaft eine mehr als unnötige Ablenkung. Angeblich hätte Rangnick rund zehn Millionen Euro pro Jahr in München verdienen können, das fünf- bis sechsfache seines Salärs beim ÖFB.