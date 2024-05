Mazda bringt Elektro-6er – das SUV ist noch cooler

Mazda geht prinzipiell andere als die ausgetretenen Wege, was Antriebe angeht. Recht und schön – allerdings wäre es langsam vielleicht doch an der Zeit, ein weiteres Elektroauto neben dem MX-30 zu lancieren. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich einen Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Mazda6. Voilá! Beides haben sie auf der Auto Show in Peking präsentiert: den Mazda EN-6!