Tiefkühlkost als Rezept gegen das Wegschmeißen

179 Kilo Lebensmittel werden in der Europäischen Union pro Person jedes Jahr weggeworfen. Was kann man tun, um das „große Wegschmeißen“ zu stoppen? Gerald Spitzer, Geschäftsführer von Weinbergmaier in Wolfern (OÖ), spricht mit der „Krone“ über Kunden, Energiesparen und das Plus der Tiefkühlkost.