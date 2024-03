Mozzarella aus Österreich wird zu Hit in Italien

Mattighofen! Da denken viele an das Motorrad-Imperium von Stefan Pierer mit den Marken KTM, Husqvarna, GasGas und MV Agusta. Was wenige wissen: Im zehn Kilometer entfernten Ort Feldkirchen in Oberösterreich stellt die Berglandmilch Mozzarella her. Und weil dieser den Italienern so gut schmeckt, wird die Produktion ausgebaut.