Tourismusboom ist gut für die Knödelproduktion

Dass sich der Tourismus in Österreich so gut entwickelt, freut auch Weinbergmaier. „Das spielt uns in die Karten“, erklärt Spitzer: „Sicher gibt es Gäste, die aufgrund der Kostensteigerungen sensibler sind, wie viel sie ausgeben, aber grundsätzlich geht’s absolut in eine positive Richtung.“ Das kurbelt auch die Germknödel-Produktion an: Pro Jahr werden 15 Millionen Stück hergestellt.