Klaus Albrecht Schröder lässt Kunst entdecken

Im Rausch der wirkungsvollen Farbpigmente

Die große Halle gehört der Künstlerin Claudia Hirtl, die mit 59 großen Formaten einen ausdrucksstarken Kunstraum inszeniert. Sie geht von meditativen japanischen Zeichen aus, die eine Brücke zum Sein in der Zeit, in der Bewegung schlagen. Gemalt in zahlreichen Tempera-Schichten bringt Hirtl in ihrer Ausstellung „Vermessung von Seinsweisen“ im Museum Angerlehner Farbkraft der Pigmente außergewöhnlich stark zur Entfaltung.