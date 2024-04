Land blockt die Wohnsitzpflicht für Flüchtlinge ab

Wien spielt Ball den Bundesländern zu

Rasch ist an der Grenze erneut Ruhe eingekehrt. Allerdings hat nun Wien eine Debatte um eine Wohnsitzpflicht für Flüchtlinge entbrannt. Demnach sollen anerkannte Einwanderer, die nicht berufstätig sind, drei Jahre lang in jenem Bundesland leben müssen, in dem ihr Verfahren absolviert wurde, lautet der Vorschlag. Wiens rot-pinke Stadtregierung fordert eine „gerechte Verteilung“, von den anderen Bundesländern wird Solidarität erwartet. Denn wegen der stark gestiegenen Zahl an Familienzusammenführungen sei Wien unter Druck geraten, so das Argument.