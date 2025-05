Betriebe: Fast zwei Drittel sind „Einzelkämpfer“

Sie sind Firmenleitung, Mitarbeiter, Buchhaltung etc. in einer Person – die Palette reicht vom Personenbetreuer über den Spenglermeister bis hin zum Masseur. Waren es Ende 2022 13.223 „Einzelkämpfer“ im Burgenland, so sind es laut den jüngsten Zahlen von Ende 2024 bereits 13.770. Damit sind 64,1% aller Betriebe im Land EPU. „Es sind wahre unternehmerische ,Alleskönner‘, die sich bewusst für eine Ausbildung entschieden haben, die ihnen Freude bereitet“, so Landessprecherin Daniela Jagschitz. EPU seien Experten auf ihren Gebieten und legen großen Wert auf Präzision und Perfektion.