Hightech-Geräte für das Krankenhaus Eisenstadt

Hochmoderne Medizintechnik

Der OP-Roboter „Da Vinci“, der sich in der Klinik Oberwart bereits bewährt hat, soll in Eisenstadt in der Chirurgie, Gynäkologie und HNO zum Einsatz kommen. Das hochmoderne Gerät verspricht mehr chirurgische Präzision und Sicherheit, verkürzt Heilungszeiten, verringert Komplikationen und verbessert die Qualität der Patientenversorgung.