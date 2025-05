Alte Fahrräder wurden wieder flott gemacht

Die erforderlichen Schritte vom Einsammeln und Lagern über Reparatur und Rebranding bis hin zur bedarfsgerechten Bereitstellung wurden eingeleitet. „Unser Team macht die Räder wieder Alltags-fit“, merkt der Geschäftsführer des BUZ Christian Vlasich an. Die ersten zehn revitalisierten Fahrräder wurden nun an die Hochschule Burgenland in Eisenstadt übergeben, die sie den Studierenden zur Verfügung stellt.