Maurer: „FPÖ ist eine heimatverräterische Partei“

FPÖ und AfD seien beide in Spionageskandale verwickelt, die eine Partei in einen russischen, die andere jetzt in einen chinesischen, so Maurer in einer Aussendung. „Einmal mehr zeigt sich, wes Geistes Kinder die Rechtsextremen und Rechtspopulisten in Europa sind“. Denn beide Partei seien „offenbar bereit, ihr eigenes Land zu verraten – es geht ihnen ausschließlich um den eigenen Vorteil“.