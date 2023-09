So vernetzt sich die extreme Rechte in Europa

FPÖ, AfD, Fidesz, Lega Nord, PiS, …: In Europa tummeln sich viele Parteien, die dem äußersten rechten Rand des politischen Spektrums zugeordnet werden. Gemeinsam haben sie, dass sie alle Rückenwind spüren. In Umfragen schießen die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland hinauf, in Italien stellen die Fratelli d’Italia die Regierungschefin. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich starke Meinungsverschiedenheiten. Was verbindet, was trennt die unterschiedlichen Bewegungen und wie sind sie einzustufen?