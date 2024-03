Russisches Propaganda-Netzwerk in EU ausgehoben

Der tschechische Geheimdienst hat ein von Moskau finanziertes Netzwerk ausgehoben, das in Europa Anti-Ukraine-Propaganda streue. Dafür habe die Gruppe die in Prag ansässige Nachrichtenseite „Voice of Europe“ genutzt, erklärte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala am Mittwoch. An mehrere Politiker in Europa soll Geld geflossen sein.