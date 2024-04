40 Knabbernossi und das Olympia-Ticket im Visier

Erst hatte der Flug wegen Gewitter Verspätung, dann fehlte sein Gepäck – Alex Horst kam Montag Abend (MEZ) wenig erfreut in Xiamen an. „Die Koffer dürften in London liegen, das habe ich bisher noch nie erlebt“, so der Wiener, der mit Partner Julian Hörl und Masseur Peter Kiss von Schwechat via London und Peking in die südostchinesische Hafenstadt flog. „Nicht die beste Urlaubsdestination“, zwinkert Alex. „Immerhin steigt das Turnier an einem Strand. Schwimmen geht hier aber niemand.“